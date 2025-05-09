L'incendi d'un camió obliga a tallar l'AP-2 a Castelldans en sentit Barcelona
L'incident s'ha produït a l'altura del punt quilomètric 154 i ja es pot circular per un carril
L'incendi a la cabina d'un camió ha obligat a tallar aquest divendres al matí l'autopista AP-2 a Castelldans en sentit Barcelona. Els bombers han rebut l'avís a les 10.41 hores i han treballat al lloc amb sis dotacions. El camió no transportava cap mercaderia perillosa. L'incendi ha començat al dipòsit de combustible de la cabina i ha acabat afectant també el remolc.
La calçada ha estat tallada durant diverses hores i després s'ha obert un carril a la circulació.
Ampliarem la informació