Un incendi afecta dos naus a Vicfred
Nou dotacions treballen perquè el foc no es propagui a un tercer magatzem i a una granja
Fins a nou dotacions dels Bombers treballen aquest dissabte al matí en un incendi que afecta dos naus a Vicfred, a Sant Guim de la Plana. A l'interior dels magatzems hi ha un tractor i una embaladora, entre altre material.
Els bombers, que han rebut l'avís a les 09.50 hores, treballen perquè l'incendi no es propagui a una tercera nau i a una granja.
Ampliarem la informació