PROJECTE
Rem a ritme de tambor al Parc del Segre per a veïns de l’Alt Urgell
El club Cadí Canoe Kayak ha adquirit una barca drac. Per a col·lectius com persones grans i en risc d’exclusió o dones que han patit càncer
El Parc Olímpic del Segre, a la Seu d’Urgell, ha estrenat aquesta setmana, de la mà del club Cadí Canoe Kayak, una nova activitat inclusiva per donar a conèixer aquesta entitat i l’esport del piragüisme local als veïns de l’Alt Urgell. Es tracta de sessions de rem en una barca drac: una canoa que té en els extrems el cap i la cua d’aquest animal mitològic, amb un timoner que la dirigeix i un patró que marca el ritme dels remers amb l’ajuda d’un tambor. És una activitat mil·lenària d’origen oriental que es practica ara al canal d’aigües tranquil·les, en el marc del projecte L’aigua que ens integra.
Marc Vicente, president del club de piragüisme, va explicar ahir, en l’acte públic de presentació del projecte, que “el nostre esport té unes dificultats tècniques per poder practicar-lo en segons quines edats i condicions, i aquesta modalitat ho facilita”.
Així mateix, va destacar la voluntat de l’entitat d’“arribar a un públic més extens”, sobretot a col·lectius que necessiten una atenció específica, “com les persones grans, grups en risc d’exclusió social, persones amb discapacitat intel·lectual, amb mobilitat reduïda o dones en rehabilitació després d’una cirurgia de càncer de mama o que vulguin fer activitat de manteniment”, va assenyalar, a tall d’exemples.
A diferència de les altres modalitats de piragüisme, aquesta no necessita aprenentatge i “és apta per a tots els públics”, va apuntar el president. És un tipus d’embarcació que permet fer exercici amb tota mena d’intensitat, i molt recomanable per a les persones grans.
Al tractar-se d’una canoa de deu persones, navegar-hi també contribueix a fomentar la integració, la socialització i el treball en equip. “Apostem per una activitat inclusiva, solidària, molt emocionant i divertida”, va afegir el president de l’entitat.
La compra de l’embarcació ha suposat una inversió de 13.000 euros, que el club olímpic ha sufragat amb l’ajuda de la Fundació La Caixa que ha cobert el 60% de la despesa, segons va apuntar Vicente.