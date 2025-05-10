De trens e vaishèts a libres e montanhes
Joeni de Vilanova i la Geltrú daurissen dues libreries en Aran
Dus joeni emprenedors de Vilanova i la Geltrú, Gerard Sanz e Adriana Yedra, an apostat pera Val d’Aran entà daurir Libreria Eterna, un projècte que neishec en Bossòst e qu’a darreries deth passat an s’expandic damb ua dusaua botiga en cap-lòc aranés. Gerard, que trabalhaue en manteniment ferroviari, e Adriana Yedra, ena terminal deth Pòrt de Barcelona, cambièren era sua vida urbana pera montanha, en tot aluenhar-se de trens e vaishèts entà embarcar-se en aguesta aventura literària. Eth nòm dera libreria reflèxe era sua inspiracion: qu’es libres e es istòries perduren de generacion en generacion.
Dera sua idèa cau remercar coma an relatat tot eth procès de creacion a trauès de hilats sociaus, especiaument en Instragram e TikTok (@libreriaeterna). Yerna detalhe que hèr açò les a ajudat a dar-se a conéisher. Era se mudèc “per amor ara montanha, as libres e a Gerard”, mentre Sanz soslinhe que non cerquen lucre, mès passion e aventura. Entada eth, era literatura ajude a conéisher, dialogar e crear vincles.
A despiet qu’es començaments non son facils, an trapat un nicho que les agrade. Sanz s’enfòque enes libres e Yedra ena comunicacion, airau que demoren potenciar entà desvolopar un canau de vendes en linha. Era ubicacion apròp dera escòla en Vielha atrè a public infantil, per çò qu’organizen talhèrs e manualitats entà fomentar era lectura e creativitat des de ben petiti.