El futur parc inclourà més de 500 elements geològics
Els promotors dissenyen 30 rutes per 12 municipis lliterans i ribagorçans
“La gent se sorprèn quan coneix el patrimoni que tenim. Es tracta de donar-lo a conèixer i de conservar-lo, i de fomentar un turisme respectuós amb la naturalesa que serveixi per consolidar gent en aquests pobles de la Llitera alta i la baixa Ribagorça”, explica Sebastián Agudo, un dels promotors del futur Parc Geològic i Miner de Llitera i Ribagorça (Geominlir).
Fins ara han confirmat el seu interès per participar en el projecte els ajuntaments lliterans d’Alcampell, Sanui i Alins, Baells, Peralta de Calassanç i Tamarit i els ribagorçans de Benavarri i Viacamp-Llitera, mentre que altres com Albelda, Valldellou, Camporrells, Estopanyà i Tolva es mantenen en un compàs d’espera.
Mentrestant, el grup de geòlegs i aficionats a aquesta ciència que promou la creació del parc està avançant en la localització d’elements d’interès geològic i/o miner i en el disseny d’itineraris per donar-los a conèixer. Fins al moment l’inventari dels primers ja té més de mig miler de localitzacions, mentre que el nombre de rutes se situa a l’entorn de la trentena. Les dos tasques es desenvolupen als 12 municipis, els 7 confirmats i els 5 que encara hi ha pendents.
“L’inventari sempre és obert a la inclusió de més elements. Ara els estem localitzant i valorant la situació de cada un per, després, prioritzar amb els ajuntaments les actuacions que s’hagin de desenvolupar”, assenyala Agudo.
El barranc de Gabasa, a Peralta, va acollir diumenge una Geodiada amb 85 participants que van cobrir en cinc grups un itinerari de 3,5 quilòmetres en el qual diversos geòlegs els van anar explicant els punts d’interès de la ruta.