La Guàrdia Civil desmantella una xarxa d'explotació laboral al Baix Cinca
Tres detinguts i tres investigats per vulnerar drets laborals de treballadors estrangers que vivien en condicions precàries i sota amenaces constants
La Companyia de la Guàrdia Civil de Fraga ha desenvolupat amb èxit l'Operació CLIBANO, que ha culminat amb la detenció de tres persones i la investigació d'altres tres com a presumptes autores de delictes contra els drets dels treballadors, contra els drets dels ciutadans estrangers, coaccions i amenaces. Els fets investigats revelen l'existència d'un grup d'ocupadors que explotava laboralment treballadors estrangers en una empresa situada a la comarca del Baix Cinca.
L'operació es va iniciar el passat mes de març, arran de diverses inspeccions realitzades per efectius de la Guàrdia Civil en col·laboració amb la Inspecció de Treball i Seguretat Social d'Osca. Durant els mesos d'abril i maig, s'han rebut múltiples denúncies al Lloc de la Guàrdia Civil de Fraga, on les víctimes estrangeres afectades han declarat que portaven un llarg període patint explotació laboral, sense haver denunciat anteriorment per por a represàlies.
Mètode de captació de les víctimes
Els investigadors han constatat que les víctimes eren captades a través de xarxes socials, aprofitant-se de la seva situació de necessitat especial. Els ocupadors oferien condicions laborals que no s'ajustaven a la realitat, tant en jornada de treball com en salari. En molts casos es tractava d'estrangers en situació irregular a Espanya, als quals els prometien que després d'un temps treballant per a l'empresa, aconseguirien la documentació necessària per residir i treballar legalment al territori nacional. Quan les víctimes insistien per regularitzar la seva situació després d'anys d'espera, eren immediatament acomiadades, eludint així els seus drets laborals.
Condicions laborals inhumanes
Les investigacions han posat de manifest la gran diferència entre el baix nombre de treballadors donats d'alta a la Seguretat Social i l'alta activitat real de l'empresa. Les condicions de treball de les víctimes eren especialment precàries: treballaven sense contracte tots els dies de la setmana, rebent un salari ínfim, molt menor que el d'un professional del mateix àmbit. A més, els oferien allotjament en condicions pèssimes que havien de pagar com a part del seu sou, ubicant-los en un antic edifici abandonat on vivien en condicions insalubres, tot això sota constant pressió per treballar més ràpidament.
Intervenció policial coordinada
El passat 3 d'abril, un cop recopilats els elements necessaris, els investigadors van sol·licitar manament d'entrada i registre a l'Autoritat Judicial. Agents de la Companyia de la Guàrdia Civil de Fraga, en col·laboració amb la Unitat de Seguretat Ciutadana (USECIC) de la Comandància de la Guàrdia Civil d'Osca i la Inspecció de Treball i Seguretat Social d'Osca, van procedir a la detenció de tres persones i la investigació d'altres tres. Els implicats són cinc homes i una dona, d'edats compreses entre els 25 i 50 anys, tots ells veïns de la comarca del Baix Cinca.
Atesa la situació de vulnerabilitat de les víctimes, que patien coaccions i amenaces en la seva activitat laboral i econòmica, i que no disposaven d'ingressos suficients, els agents van requerir la col·laboració dels Serveis Socials de la comarca del Baix Cinca per facilitar allotjament i manutenció a part dels afectats, així com suport i assessorament sobre la seva situació irregular.
Les diligències instruïdes pel Lloc de la Guàrdia Civil de Fraga, juntament amb els detinguts, van ser remeses al Jutjat d'Instrucció número 2 de Fraga. Els detinguts han quedat en llibertat amb càrrecs, mentre que els investigats hauran de personar-se quan ho determini l'Autoritat Judicial.