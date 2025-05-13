ECONOMIA
Impuls a empreses per frenar la despoblació
CaixaBank i Leader de Ponent presenten la cinquena edició de Terra d’Oportunitats. Rebrà candidatures fins al 6 de juny
CaixaBank i l’associació Leader de Ponent van presentar ahir a Tàrrega la cinquena edició del programa Terra d’Oportunitats, impulsat per l’entitat bancària, present a Catalunya des de fa quatre anys. “L’objectiu és fixar població en zones despoblades, crear ocupació i dinamitzar l’economia del territori” va afirmar Mireia Gorchs, responsable d’Acció Social de CaixaBank a Catalunya. Per la seua part, Teresa Fuentes, gerent de Leader de Ponent, va destacar que “Terra d’Oportunitats posa en relleu el treball dels petits productors i dels negocis del territori alhora que els ajuda a donar-se a conèixer i incrementa la seua autoestima”.
Els emprenedors interessats a beneficiar-se de la cinquena edició de Terra d’Oportunitats situats a l’Urgell, el Pla d’Urgell, les Garrigues i el Segrià sud –l’àrea d’influència de Leader de Ponent–, poden presentar la seua candidatura fins al proper 6 de juny. Se seleccionaran els quatre projectes més innovadors, que rebran una ajuda de 1.000 euros i passaran a una segona fase en què es beneficiaran d’un procés de formació i assessorament de la mà d’experts on hauran de superar tres reptes formatius puntuables. Els vint finalistes de tot l’Estat participaran en la gran gala final a Madrid. L’any passat va ser guardonat Cal Sileta de Vallbona de les Monges.