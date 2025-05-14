MUNICIPIS
Apareix un cotxe ple de pintades a la Seu i Junts reclama més seguretat
Un cotxe va aparèixer ahir al matí cobert de pintades i amb les rodes punxades al carrer Monturull de la Seu d’Urgell, a prop de la caserna de la Guàrdia Civil. Entre les pintades es podia llegir el missatge de “Paga la dogra” (sic), per la qual cosa tot fa pensar en una venjança provocada pel consum d’estupefaents, segons va explicar ahir l’alcalde de la capital de l’Alt Urgell, Joan Barrera. Els Mossos d’Esquadra i la Policia Local no havien rebut ahir cap denúncia i el vehicle va desaparèixer del lloc on estava estacionat al matí.
El grup municipal de Junts, a l’oposició, va demanar precisament ahir a l’equip de govern que actuï per controlar “la conflictivitat i la inseguretat creixent” als carrers del municipi.
El cap de setmana passat es va produir també una baralla a la plaça Catalunya. Per això, Junts demana cobrir les vacants de la plantilla de la Policia Municipal, millorar la il·luminació i instal·lar càmeres de videovigilància. L’alcalde va insistir que estan reforçant la vigilància “amb accions conjuntes amb Mossos i Guàrdia Civil”, estan treballant per comptar amb més agents a la Policia Local i per instal·lar més càmeres de videovigilància en punts conflictius.