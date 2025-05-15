MEDI
La Generalitat preveu restaurar a Lleida onze mines en desús
Inicia la redacció de quatre projectes
La Generalitat vol restaurar l’entorn natural d’onze mines en desús de les comarques de Lleida i ha iniciat la redacció de projectes per fer-ho en quatre de les instal·lacions. Així ho va anunciar ahir el departament de Territori, que va indicar que aquestes actuacions s’emmarquen en un programa que preveu intervenir en 70 explotacions mineres abandonades a tot Catalunya fins a l’any 2027 i que té un pressupost de 16,5 milions d’euros.
La Generalitat prepara ja projectes per restaurar l’entorn natural de part de la mina de Sant Josep (Seròs), Domenjó (la Seu), Serra Espinal (la Vansa i Fórnols) i Coll de Mu (les Valls d’Aguilar). La planificació del Govern inclou també set explotacions mineres més on encara no ha començat a elaborar projectes. Són les de Bonabé (Alt Àneu), Carbonífera del Ebro a Almatret i Seròs, estany de Cavallers (la Vall de Boí), la pedrera Muntanya de Pi (Bellver), la Plana (Alfarràs), Omaira (les Borges Blanques) i Separada-Canota (Seròs). La consellera de Territori, Sílvia Paneque, va destacar que l’objectiu és “preservar paisatges que tenen molt a veure amb com s’han conformat els municipis”.