Ramats com a ‘bombers’
Cent ovelles i cabres pasturen en una zona estratègica de Fulleda de 25 hectàrees com a acció preventiva contra incendis i complementen el treball dels professionals i voluntaris . Netegen el sotabosc, que l’últim any ha doblat la vegetació per les pluges
Els mètodes tradicionals per combatre el foc i prevenir els incendis (com els tallafocs i les brigades forestals) són efectius malgrat que solen ser costosos i limitats. Com a alternativa, les ovelles i les cabres, sense saber-ho i només per alimentar-se, estan complint un nou paper: ara són bomberes. Especialment després del tancament l’any passat de la subseu del Grup de Recolzament a Actuacions Forestals (GRAF) a les comarques del pla de Lleida, que eren els bombers que portaven a terme actuacions de gestió forestal amb plans de cremes preventives, i el personal dels quals va ser traslladat a la seu del Pallars Jussà. “El 70% de la superfície del municipi de Fulleda és forestal i cal prioritzar plans de gestió que ajudin a prevenir grans incendis, amb o sense el GRAF”, va dir l’alcalde d’aquesta localitat de les Garrigues, Jordi Arbós. De fet, un ramat mixt amb mig centenar de cabres i unes altres cinquanta ovelles ja pastura a Fulleda en una superfície de 25 hectàrees comunals a la serra de Vilobí, on s’han impulsat treballs previs de desbrossament per reduir la densitat dels arbres. “Tenir els boscos nets i amb una bona gestió ajudarà a prevenir un gran incendi forestal”, va dir el tècnic municipal Eduard Porta. Les cabres i ovelles bomberes han arribat de Solivella i estaran a Fulleda fins a la tardor quan tornaran al seu lloc d’origen en transhumància.
Un sol ramat pot netejar entre 90 i 1.000 hectàrees de pastura. Una cabra adulta consumeix entre 1,5 i 2,5 quilos de vegetació seca al dia i una ovella adulta pot ingerir-ne entre dos i tres. Al pasturar, aquestes golafres bomberes netegen el sotabosc. També s’alimenten de la vegetació que creix a la primavera, reduint el risc que es converteixi en combustible a l’estiu especialment en un any en què els herbacis i arbustos s’han multiplicat “a causa d’una primavera plujosa, avançada i sense una excessiva calor”, va explicar la responsable dels Rurals al Pirineu, Anna Servent. L’objectiu és “ampliar la superfície de prevenció i implicar propietaris forestals privats”. A més, volen complementar aquest projecte de silvopastura amb la restauració de les antigues pletes o corrals del terme, per tornar-los un ús ramader o turístic, creant rutes, va explicar Porta. “Tot això per aconseguir que la ramaderia extensiva es converteixi en una eina contra l’amenaça de les Garrigues: la despoblació, l’envelliment i l’abandó de l’activitat agrícola, que propicien un manteniment deficient de l’entorn i més risc d’incendi forestal”, va assenyalar.