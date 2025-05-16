DIPUTACIÓ
Desbloquegen 2,3 milions en ajuts a clubs esportius
Entre pagaments pendents des del 2022 i avançaments de la temporada 2023-2024. A l’espera de convocar les subvencions del 2025
La Diputació ha desbloquejat 2,3 milions d’euros en ajuts a clubs esportius lleidatans. Uns 800.000 euros són pagaments pendents del 2022, mentre que 1,5 milions són avançaments del pla de subvencions 2023-2024. Així ho va explicar ahir en el ple el diputat provincial d’ERC Òscar Martínez. Ho va dir en resposta a preguntes del grup de Junts-Impulsem, que va reclamar accelerar pagaments, després de retards que han provocat malestar entre les entitats esportives afectades.
Martínez va indicar que les ordres de pagament ja estan en curs. En el cas d’ajuts del 2022, va explicar que els 800.000 euros són el 60% dels pendents i en queden uns 700.000 per liquidar. Pel que fa als avançaments del període 2023-2024, el diputat provincial va apuntar que els pagaments suposen el 75% del total i va afegir que preparen la convocatòria del 2025.
D’altra banda, trenta municipis han tornat ajuts de 2.200 euros que va atorgar la Diputació per a certificacions energètiques d’edificis públics, un document necessari per accedir a subvencions a obres d’estalvi d’energia. Uns altres 67 municipis van fer renúncies parcials i 127 van fer les certificacions.