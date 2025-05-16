TRIBUNALS
Fiscalia investiga per delicte ecològic les rompudes a la ZEPA d’Aitona
Obre diligències al denunciar la Generalitat la transformació de les terres
La Fiscalia de Medi Ambient ha obert diligències d’investigació per determinar si hi ha indicis de delicte en la rompuda de poc més de cent hectàrees de terrenys inclosos en la ZEPA (zona d’especial protecció per a aus) dels Secans del Segrià i Utxesa, la majoria de les quals al terme d’Aitona, per transformar-les en terres de regadiu i dedicar-les al cultiu de fruita.
La denúncia que ha donat peu a aquestes diligències ha estat presentada davant del Ministeri Públic per la Generalitat mig any després que, al novembre, els grups ecologistes SEO-Birdlife, Ipcena, Depana i Natura Rural posessin els fets en coneixement de la Secretaria de Transició Ecològica.
Les rompudes, l’existència de les quals va començar a ser investigada per la Generalitat arran de la denúncia de les entitats conservacionistes, acompanyada d’un extens reportatge fotogràfic, s’han anat produint al llarg de catorze anys, entre 2010 i 2024, en fins a una vintena de paratges diferents de la ZEPA del Baix Segrià.
Segons la denúncia inicial, la major part d’aquests camps, ara dedicats a la producció de fruita, són explotats per l’empresa d’Aitona Frutas Espax, els responsables de la qual van negar llavors haver comès cap irregularitat.
Al tancament d’aquesta edició, els responsables de la companyia no havien respost als nombrosos intents d’aquest diari per intentar obtenir la seua posició després de l’obertura de la investigació per part del Ministeri Públic.
Segons la informació recollida per les entitats ecologistes, part de les terres afectades té instal·lats regs de suport per a cultius de secà.
Les diligències de la Fiscalia de Medi Ambient tenen com a finalitat determinar si el procés de transformació d’aquests terrenys aporta indicis de l’eventual comissió d’un delicte ecològic o contra l’ordenació del territori, cas en el qual traslladaria les indagacions als jutjats amb forma de denúncia penal.
La majoria dels terrenys romputs eren zones estepàries de muntanya baixa mediterrània o camps de secà dedicats a cultius com l’ordi i el blat, la demanda d’aigua dels quals és molt menor que la dels arbres fruiters.
La ZEPA suma una extensió de 260 hectàrees a Aitona, Seròs i la Granja d’Escarp.
Els Agents Rurals denuncien al fiscal els incendis de torres per a aus
El cos d’Agents Rurals ha denunciat davant la Fiscalia els incendis del dia 11 de febrer de dos torres per facilitar la nidificació d’aus protegides als municipis de Belianes i Preixana. Així ho va afirmar la consellera de Territori, Sílvia Paneque, en resposta a una pregunta parlamentaria del grup parlamentari dels comuns. Va afegir que “els treballs d’investigació continuen oberts” i que “s’ha intensificat la vigilància” per evitar successos similars.
Les torres incendiades formaven part de les mesures per compensar l’impacte ambiental del reg Segarra-Garrigues i es trobaven a la zona d’especial protecció d’aus (ZEPA) Belianes-Preixana. “s’ha contactat amb l’empresa responsable d’executar les mesures compensatòries perquè procedeixi a reparar-les”, va afegir la consellera.