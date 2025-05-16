MOBILITAT
L’accés a Cavallers, en bus elèctric a l’estiu
L’accés rodat a la zona de Cavallers, una de les portes d’accés del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, es restringirà a partir d’aquest estiu, entre l’1 de juliol i el 31 d’agost. Concretament, el pas de vehicles quedarà vetat entre les 10.30 i les 18.00. És l’horari en què un autobús elèctric amb capacitat per a 36 persones cobrirà el trajecte, la carretera del qual és estreta. L’ajuntament de la Vall de Boí l’ha adquirit com a part del seu pla de sostenibilitat, malgrat que no descarta que s’utilitzi per millorar la mobilitat a la comarca la resta de l’any.
En referència a l’accés a Aigüestortes, els visitants podran deixar els vehicles en un aparcament de vuitanta-nou places a la zona de la Farga, al costat de l’L-500 i punt de sortida de l’autobús elèctric. Els tiquets s’hauran d’adquirir mitjançant reserva prèvia.