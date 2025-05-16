SEGRE
Restauren el campanar i posen malles per evitar els coloms

Imatge de dimarts passat quan van retirar la campana. - LAIA PEDRÓS

L’ajuntament de Tarroja restaurarà el campanar de l’església de Sant Salvador. Els treballs, de 30.000 euros estan finançats entre l’IEI amb 20.000 euros, el consistori i el bisbat. L’alcaldessa, Imma Secanell, va explicar que “es netejarà l’interior del campanar i es col·locaran malles metàl·liques per evitar que hi entrin de coloms”. Així mateix, es repararà la muralla situada sota el portal. També es restaurarà el jou i es netejarà la campana.

