Restauren el campanar i posen malles per evitar els coloms
L’ajuntament de Tarroja restaurarà el campanar de l’església de Sant Salvador. Els treballs, de 30.000 euros estan finançats entre l’IEI amb 20.000 euros, el consistori i el bisbat. L’alcaldessa, Imma Secanell, va explicar que “es netejarà l’interior del campanar i es col·locaran malles metàl·liques per evitar que hi entrin de coloms”. Així mateix, es repararà la muralla situada sota el portal. També es restaurarà el jou i es netejarà la campana.