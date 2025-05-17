TURISME
Acord per mantenir la pujada de la taxa turística en suspens
Comuns accedeix a ratificar al Parlament el decret que l’ajorna
El Govern de la Generalitat i els comuns van anunciar ahir un acord que garantirà que la pujada de la taxa turística quedarà en suspens fins que el Parlament l’aprovi com a llei. Els comuns han accedit a votar a la Cambra Catalana, juntament amb el PSC i ERC, a favor de ratificar el decret llei aprovat dimarts passat per ajornar l’aplicació del nou gravamen.
L’acord evitarà que aquest decret llei decaigui, com ja va succeir la setmana passada amb un altre d’anterior, que havia d’ajornar fins a l’octubre la pujada de la taxa turística. La votació al Parlament per ratificar-lo no va tenir el suport dels comuns, per la qual cosa va decaure i la taxa va entrar en vigor de forma inesperada. Davant d’aquesta situació, el Govern va aprovar dimarts passat tornar a deixar-la en suspens.
Per obtenir aquest suport parlamentari del grup dels comuns, el Govern s’ha compromès a aprovar la convocatòria d’ajuts al Pla de Barris entre els mesos de juny i juliol. Haurà de beneficiar un mínim de vint municipis de tot Catalunya. També destinarà 30 milions d’euros per a la compra d’habitatges socials fent ús del dret de tempteig i 30 milions més per al pla de cooperació local.
El pacte inclou també el compromís del Govern d’aprovar en un termini d’un mes el projecte de decret per crear un registre de grans propietaris d’habitatges, amb la previsió de poder aprovar-lo cap a finals del mes d’octubre. Així mateix, la Generalitat haurà d’incrementar la inspecció i el control de la liquidació de la taxa turística.