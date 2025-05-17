Cubells culmina la concentració parcel·lària de 2.200 hectàrees
La junta local sobre la concentració parcel·lària a Cubells ha aprovat les bases definitives per iniciar aquest procés de desenvolupament agrícola al municipi, que compta amb una superfície de 2.200 hectàrees i més de 300 agricultors. L’alcalde, Sebastià Boixadera, va explicar que una vegada aprovades les bases s’iniciarà el disseny i la projecció dels nous camins i parcel·les. “Aquest és un pas clau per modernitzar el territori agrícola del municipi i afavorir una gestió més eficient de les finques per potenciar l’activitat econòmica local”, va dir.
D’altra banda, avui està prevista la inauguració de la planta depuradora d’aigües residuals de Cubells, després d’un any de proves. El projecte va costar 802.000 euros i va ser finançat íntegrament per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). La planta té una capacitat de tractament de 691 metres cúbics al dia, la qual cosa equival a una població de 589 habitants. La infraestructura té capacitat per adequar-se a les necessitats de sanejament actuals i futures. També contempla la connexió amb el nucli de la Torre de Fluvià, que es farà en una altra fase. Es va construir una xarxa de col·lectors que recullen les aigües residuals del clavegueram amb una longitud superior als 2,2 quilòmetres.