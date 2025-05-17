AIGUA
La fuga de la presa de Rialb continua sense ser localitzada un mes després
El cabal perdut equival al consum anual de dos hectàrees del canal d’Urgell
La fuita d’aigua detectada a la presa de l’embassament de Rialb compleix un mes des de la detecció el 16 d’abril sense que fins a la data s’hagi pogut localitzar.
“Estem treballant”, van assenyalar fonts de la CHE (Confederació Hidrogràfica de l’Ebre), que van remarcar que la filtració, localitzada a l’estrep esquerre de la presa, no suposa cap risc per a l’estabilitat de la infraestructura.
De fet, el cabal que s’ha perdut no supera el que, com a mitjana, consumeixen cada any dos hectàrees de regadiu del canal d’Urgell o quatre del Segarra-Garrigues: segons les dades de la CHE, les primeres consumeixen 8.923 m3 cada campanya i la segones, 4.277; i la pèrdua, segons la informació que ha anat facilitant l’organisme de conca s’ha mogut en una forquilla dels 350 als 400 litres per segon, la qual cosa suposa entre 15.120 i 18.144 metres cúbics al llarg dels trenta dies del mes.
La detecció de la fuga tampoc no ha afectat l’explotació de l’embassament, les reserves del qual no han baixat dels 390 hm3 en tot el mes, nivell que va marcar el diumenge 20, en vigílies que comencessin els treballs de recerca de la filtració. La taxa d’ompliment no ha baixat del 95% i ahir a la tarda superava els 398 hm3 després de 17 dies d’augment. Oliana és al 85% i desembassa 12 m3/s més dels que porta el Segre, que des de Rialb se serveixen als dos canals i cobreixen el cabal ecològic.
Els treballs “es podrien allargar durant algunes setmanes”
“Avancen amb normalitat els treballs a la presa per trobar l’origen de la filtració i poder segellar-la, tot i que encara es podrien allargar durant algunes setmanes”, va informar ahir Protecció Civil de la Generalitat amb referència a la informació facilitada pels representants de la CHE (Confederació Hidrogràfica de l’Ebre) en la reunió que va celebrar el Comitè Tècnic del Pla Inuncat per fer el seguiment de la incidència a la presa. L’organisme va remarcar que “la situació no comporta risc per a les persones”.