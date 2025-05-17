FERROCARRIL
Set mesos de treballs nocturns per renovar 1,5 km de la via de la Pobla
Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) preveu que els treballs de renovació d’1,5 quilòmetres de la via del tren de la Pobla entre els baixadors d’Alcoletge i Vilanova de la Barca es desenvolupin de nit per no causar afeccions als serveis habituals de la línia.
Les obres, que FGC acaba de treure a licitació amb un pressupost de sortida d’1,5 milions d’euros, es prolongaran al llarg de set mesos.
La contracta contempla renovar tant el balast (per millorar l’estabilitat i el drenatge) com els raïls i les travesses, aquestes últimes amb la substitució de les actuals de tipus bibloc per altres de formigó monobloc amb fixacions elàstiques, més pesants, amb més superfície de contacte amb el balast i menys proclius a permetre episodis de dilatació dels raïls en dies de temperatures extremes.
La contracta s’emmarca en el procés de renovació de la via en el tram de la línia de la Pobla de Segur que discorre entre Lleida i Balaguer, i que forma part del nucli de Rodalies de la capital de Ponent.
En aquest tram, la infraestructura del qual estava arribant al final del seu període de vida útil, FGC va renovar l’any passat 700 metres de via entre els baixadors de Vilanova de la Barca i de Térmens. Fa tres anys, el 2022, va fer el mateix amb un altre segment de 500 metres en aquest últim terme municipal.
La integració del tram de Lleida a Balaguer al nucli de Rodalies de Lleida ha coincidit amb un notable augment de l’ús del ferrocarril a la línia. Segons les dades facilitades per Ferrocarrils de la Generalitat, el tren de la Pobla va arribar l’any passat als 446.050 usuaris.