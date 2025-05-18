SERVEIS
Inverteixen 3,7 milions en 5 depuradores de la Noguera
El director de l’Agència Catalana de l’Aigua, Josep Lluís Armenter, va avançar ahir en Cubells que fins 2027 s’invertiran a la Noguera més de 3,7 milions d’euros en cinc actuacions per millorar el sanejament de l’aigua municipal. Ho va fer durant la inauguració de la depuradora de Cubells, que pot tractar 138,1 metres cúbics al dia, equivalent a una població de 838 habitants. També s’ha construït una estació de bombatge i col·lectors.
Actualment a Catalunya hi ha 568 depuradores, que sanegen les aigües residuals de més del 97,4% de la població. A la Noguera n’hi ha 12 en servei que garanteixen aigua potable a prop del 79% de la comarca. L’ACA gestiona totes les plantes actives a la Noguera. La planta de Cubells ha costat més d’un milió d’euros i ha estat un any funcionant en proves.