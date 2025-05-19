Balanç “molt positiu” de la Firacóc 2025
Tant de visitants com de vendes, que en algun cas dupliquen les de l’any passat. Les receptes tradicionals, les més sol·licitades
Firacóc 2025 de Tàrrega, l’apartat gastronòmic de la festa major de maig, va tancar ahir a la nit amb un balanç molt positiu, tant de públic com de vendes. En aquest sentit, la regidora de Promoció Econòmica, Núria Robert, va afirmar que “Firacóc 2025 ha registrat un èxit aclaparador. L’afluència de públic ha estat superior a la de l’any passat i s’ha captat satisfacció per les vendes assolides”. De fet, l’organització va estar a punt d’esgotar bosses i safates. A més, alguns expositors van apuntar que la xifra de vendes s’havia doblat en comparació al 2024. I altres paradistes que van participar per primera vegada en la Firacóc van expressar la seua satisfacció pel volum de negoci assolit.
Firacóc s’ha convertit en una cita obligada en el marc de les festes locals. De fet, només obrir portes dissabte ja van ser molts els que van entrar a comprar per poder seleccionar entre les moltes varietats, si bé les més sol·licitades han estat les receptes tradicionals, però cada vegada s’aposta més per propostes innovadores.
La cita va concentrar a l’Espai MerCAT una vintena d’expositors de Lleida i d’altres punts de Catalunya com Vic, Manresa o Perafita amb una àmplia varietat de coca de recapte i altres especialitats de fleca artesana. Robert va reiterar una vegada més que “amb Firacóc, l’ajuntament de Tàrrega continua donant suport al sector econòmic de la fleca”.