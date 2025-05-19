Una gasolinera no subministra combustible a la Policia Local d’Almacelles per impagament de l’ajuntament
ERC insta els grups a pactar un govern
La crisi a l’ajuntament d’Almacelles ha fet aquest cap de setmana un pas més. Una patrulla de la Policia local va haver de marxar dissabte de l’estació de servei on habitualment posa el combustible de la flota sense fer-ho, pel que sembla, per repetits impagaments de l’ajuntament al propietari de la gasolinera, que es remuntarien a mesos enrere.
Segons fonts coneixedores, la mediació del tinent d’alcalde Josep Torres va possibilitar que els agents omplissin ahir el dipòsit després de la promesa que avui s’aclariran els termes dels impagaments i s’intentaran saldar. Després d’anunciar la seua dimissió la setmana passada, l’alcalde, Joan Bosch (Pacte Local) ha convocat un ple dimecres per oficialitzar-la. Bosch va assegurar ahir no tenir constància de cap incident al repostar combustible.
Tanmateix, va apuntar que la “nova interventora” reclama que tot es faci mitjançant “contractes”, de forma diferent “al que s’ha fet durant 20 anys”. Josep Torres va descartar fer cap comentari. En paral·lel, ERC ha convocat tots els grups a una reunió el dia 22 per abordar la pròxima composició del govern. En un comunicat, els republicans apunten a una gestió pactada. ERC (2) forma part del govern, en minoria des de la sortida dels comuns
