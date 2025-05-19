Tres ferits en un accident entre un camió i un cotxe a l'A-2 a Bellpuig
El xoc s’ha produït abans d’arribar a un tram d’obres i ha obligat a tallar un carril de l’autovia
Un accident entre un camió i un cotxe a l’A-2 a Bellpuig ha provocat tres ferits de gravetat menor, que el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) ha atès i ha traslladat a l'Hospital Arnau Vilanova de Lleida. Per a l’accident, el SEM ha activat tres ambulàncies.
El xoc ha provocat dos quilòmetres de retenció a Castellnou de Seana i s’ha produït abans d’arribar a un tram d’obres.