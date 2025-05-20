TRÀNSIT
Un 6% de conductors donen positiu en consum de drogues a Ponent
Segons un estudi del Servei Català de Trànsit, la meitat per opiacis, i al Pirineu el percentatge és del 3,7%. Per sota de la taxa de Catalunya, que és del 8%
L’estudi d’alcohol i drogues aleatòries del 2024, elaborat pel Servei Català de Trànsit i la Universitat de Barcelona, indica que el 6,16% dels conductors de Ponent circulen sota l’efecte de substàncies estupefaents. En el cas del Pirineu i Aran, aquest percentatge se situa en el 3,72%. L’estudi, que es va portar a terme la tardor passada en 918 trams de vies interurbanes de Catalunya amb una intensitat mitjana diària superior a 4.000 vehicles, va incloure 12.741 proves d’alcohol i 2.061 proves de drogues. Aquest estudi es basa en mostres aleatòries, la qual cosa permet obtenir una imatge més precisa del comportament general dels conductors.
Segons les dades de l’Àrea Regional de Trànsit dels Mossos de Ponent, el 6,16% dels conductors van donar positiu en drogues. Aquesta xifra se situa per sota de la del conjunt de Catalunya, que és del 8,16%. Per tipus de substància, a Ponent hi ha una diferència, ja que si en el conjunt de Catalunya és el consum de THC (cànnabis), a les comarques del pla de Lleida són els opiacis, amb el 2,97%. El segueix la cocaïna, amb l’1,61%, i el THC, amb l’1,58%. A l’Àrea Regional del Pirineu i Aran, van donar positiu en drogues el 3,72% dels conductors, el percentatge més baix de Catalunya. El 2,35% van donar positiu per consum de marihuana i un 1,38%, per cocaïna. En el cas de l’alcohol, a Ponent van donar positiu el 0,91% dels conductors, per sobre de la mitjana catalana (0,85%), i al Pirineu va ser el 0,43%. En la majoria dels casos, va ser un positiu administratiu.
Campanya de controls a bicis i patinets elèctrics
El Servei Català de Trànsit coordina amb diverses Policies Locals des d’ahir i fins al diumenge 25 de maig una campanya preventiva de vigilància de conductes de risc de ciclistes i usuaris de vehicles de mobilitat personal (VMP) en l’àmbit urbà i també de protecció d’aquests col·lectius vulnerables respecte a la resta d’usuaris.
En el cas dels ciclistes, es controlaran intensament les distraccions, les circulacions de risc i els estacionaments indeguts, entre d’altres. També es vigilarà l’ús del casc homologat i el respecte pels semàfors, passos de vianants i senyals de circulació. A més, es controlarà els conductors dels vehicles a motor per si dificulten la mobilitat dels ciclistes o els posen en risc. Quant als VMP, Trànsit recorda que els conductors estan obligats a complir les normes i els senyals de circulació com qualsevol altre vehicle. A l’última campanya, del gener passat, es van imposar 393 denúncies a Catalunya. La majoria de les denúncies als ciclistes van ser per distraccions i per circulació de risc. Així mateix, es van imposar 120 sancions diàries a conductors de VMP. En concret, en una setmana se’n van registrar 848 per patinets elèctrics i la majoria van ser per les condicions de circulació o pel casc.