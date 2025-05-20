Detinguts tres homes a Salou per robar dues bicicletes de gamma alta després d’una marxa cicloturista a Balaguer
Els Mossos els van localitzar gràcies a un dispositiu GPS instal·lat en una de les bicis, valorades en més de 15.000 euros, i els implicats acumulen una quinzena d’antecedents policials
Els Mossos d’Esquadra han detingut tres homes per robar dues bicicletes valorades en 7.000 i 8.000 euros a Balaguer el dissabte passat després de la marxa cicloturista Montsec-Montsec. La detenció es va produir el mateix dissabte a la tarda al municipi de Salou gràcies a localització d’un GPS que portava una de les bicis.
Els Mossos van arrestar els individus, de 50, 30 i 19, com a presumptes autors d’un delicte de furt i d'un de robatori amb força. A més, els dos més grans també els van detenir per un delicte d’apropiació indeguda d’un vehicle i l’altre per tenir una ordre de detenció d’un jutjat penal de Barcelona. Tots ells acumulen una quinzena d’antecedents i van passar a disposició judicial aquest dilluns a Tarragona.
Els presumptes lladres van trencar la finestra d’un vehicle per robar la bicicleta de l'interior mentre que en l'altre cas van forçar un portabicis per endur-se-la. Amb tot, una de les bicis portava una petita bossa amb eines a l’interior, on el seu propietari havia posat un dispositiu de seguiment. Gràcies a això, l’home va indicar als Mossos que la darrera ubicació del GPS era al carrer del Nord de Salou.
Després de fer recerca a la zona indicada, una patrulla no uniformada va localitzar un vehicle tipus monovolum estacionat que tenia els seients posteriors reclinats. A més, a l’interior del vehicle hi havia un bidó de plàstic típic dels que es fan servir en ciclisme. Al cap de dues hores, els agents van veure dos homes que anaven ràpidament cap al cotxe per marxar del lloc, moment en el qual es van identificar com a policies i els van interceptar.
Els agents els van identificar, es tractava de dos homes de 50 i 30 anys, i en obrir el vehicle van trobar a l’interior la bossa d’eines amb el dispositiu GPS. Els dos homes van reconèixer que havien sostret les dues bicicletes i van acompanyar els mossos fins a un pis, on un tercer individu estava guardant-les, ja desmuntades i guardades en capses de cartó. Llavors van recuperar-les i van detenir l’home de 19 anys que s’encarregava de custodiar-les.
A banda de les bicicletes, també van comprovar que s’havien apropiat indegudament del vehicle utilitzat perquè no van poder aportar cap documentació. Per tot plegat, van detenir els homes de 50 i 30 anys per la sostracció de les bicicletes i l’apropiació indeguda del vehicle. Al de 50 anys també el van detenir perquè li constava una ordre de recerca i detenció d’un jutjat penal de Barcelona.