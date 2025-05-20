La prova esportiva més singular
Prop de 800 esportistes procedents de tot Catalunya i de l’Estat s’han donat cita el cap de setmana per prendre part en l’Escanyabocs. Hi han participat 264 dones i 505 homes
La divuitena edició de l’Escanyabocs, la prova multiesportiva de muntanya més singular del Pirineu celebrada el cap de setmana a la capital de l’Alt Urgell, ha comptat aquest any amb la participació de 769 esportistes en les diferents proves. Per sexes, van disputar la competició 505 homes i 264 dones. Les xifres consoliden un any més l’èxit de l’esdeveniment en un entorn natural tan privilegiat com el Parc Olímpic del Segre i les muntanyes i pobles del voltant de la Seu.
En la cursa de BTT van competir 193 ciclistes; la cursa trail va comptar amb 289 participants; en la marxa nòrdica van sortir 103 persones; l’orientació nocturna va tenir 51 participants; el raid d’aventura va comptabilitzar 66 inscrits; la prova Mini Escanyabocs va comptar amb 52 joves; i en l’open d’escalada van participar 15 esportistes. Des del departament d’Esports de l’ajuntament van destacar la clara voluntat de l’esdeveniment de promocionar el territori i el seu apreciat entorn natural. En un mateix cap de setmana, els inscrits competeixen en diferents disciplines, totes associades al medi natural. Proves molt exigents a nivell físic que no es troben en cap altre esdeveniment esportiu d’aquestes característiques al Pirineu, afegeixen. En l’Escanyabocs de Ferro, van arribar al podi femení Maria Bastida, seguida de Sílvia Martos i Vanessa Pérez. En el masculí va guanyar Toni Torres, seguit de Marc Bernadés i Aitor Alba.