Detinguts a Salou per robar dos bicicletes de 15.000 € a Balaguer
Localitzats gràcies a un dispositiu de seguiment en una bossa
Retornem als seus propietaris dues bicicletes valorades en 15 mil euros sostretes dissabte a Balaguer durant una marxa cicloturista. Les hem recuperat a Salou on hem detingut 3 homes per robatori
Els Mossos d’Esquadra van detenir dissabte tres homes a Salou acusats de robar dos bicicletes valorades en 15.000 euros a Balaguer. Un arrest que va ser possible gràcies a la localització d’un dispositiu de seguiment que el propietari d’una de les bicicletes va posar en una bossa amb eines. Els tres arrestats, de 50, 30 i 19 anys, acumulen una quinzena d’antecedents. Les bicicletes, valorades en 7.000 i 8.000 euros, havien estat robades dissabte al matí després de la marxa cicloturista Montsec-Montsec.
En un cas, els lladres van trencar la finestra d’un vehicle i en l’altre van forçar un portabicis. Una de les bicicletes portava una petita bossa amb eines en la qual el seu propietari havia posat un dispositiu de seguiment. L’home va indicar als Mossos que l’última ubicació que li havia donat el GPS era al carrer del Nord de Salou. Els agents van localitzar un vehicle i van esperar fins que van arribar dos homes, de 50 i 30 anys. A més, a l’interior del vehicle van trobar la bossa d’eines amb el GPS.
Els lladres van reconèixer el robatori de les bicicletes i van acompanyar els mossos fins a un pis on un tercer individu, de 19 anys, les estava guardant, ja desmuntades i guardades en capses de cartró. A més de recuperar les bicicletes, que van ser entregades als seus propietaris, els agents van comprovar que els lladres s’havien apropiat indegudament del cotxe que havien utilitzat. Els tres van ser arrestats pels delictes de furt, robatori amb força i apropiació indeguda de vehicles. Així mateix, a l’home de 50 anys també li constava una ordre de recerca i detenció d’un jutjat penal de Barcelona