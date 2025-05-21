Sílvia Caballol, esposa de l’exbisbe de Solsona Xavier Novell, pregonera d'unes festes de Lleida
La psicòloga i escriptora obrirà oficialment la Festa Major Votada a Sant Salvador els dies 9 i 10 de juny, amb un acte que tindrà lloc al Casal Municipal
La psicòloga i escriptora Sílvia Caballol ha estat escollida per pronunciar el pregó de la Festa Major Votada a Sant Salvador de Golmés que se celebrarà els propers 9 i 10 de juny. L'esposa de l'exbisbe de Solsona, Xavier Novell, inaugurarà oficialment les festivitats el diumenge 9 de juny a les 19.00 hores al Casal Municipal d'aquesta localitat del Pla d'Urgell.
Aquestes festes tradicionals tenen un fort arrelament històric, ja que commemoren un vot popular del segle XIX quan els veïns van demanar protecció davant l'amenaça de la pesta bubònica. El cap de setmana passat, la localitat ja va viure un dels moments més emblemàtics amb l'elecció popular de les pubilles i hereus d'enguany: Edurne Berna Pérez com a pubilla; Ariadna Sainz de la Maza Cots i Juna Sandoval Castellví com a dames d'honor; i Adrià Sanjuan Camacho com a hereu, acompanyat pels cabalers Valentí Bernaus Constantín i Aitor Arbós Borrás. Entre els actes programats destaca l'actuació de la prestigiosa Cobla Orquestra Montgrins.
La història d'amor que tindrà sèrie
Cal recordar que recentment s'ha fet públic que la productora La Manchester, de Ricard Ustrell, ha arribat a un preacord amb Caballol i Novell per adaptar la seva història d'amor en format de sèrie televisiva. La parella va despertar l'interès de destacades productores catalanes i estatals com Minoria Absoluta, Producciones del Barrio i Unicorn Content, que van competir pels drets d'adaptació.
La mateixa Caballol va compartir a les seves xarxes socials que l'elecció final es va basar en la garantia de "la veracitat dels fets" mitjançant la seva col·laboració directa. Tot i així, la parella encara manté certs dubtes sobre el projecte, especialment Novell, qui, segons ha explicat la seva esposa, "prefereix no implicar-se i seguir en l'anonimat".
Una nova vida familiar
Xavier Novell va renunciar al càrrec de bisbe de Solsona l'agost del 2021 després d'onze anys al capdavant de la diòcesi per motius "personals". Posteriorment es va fer pública la seva relació amb Sílvia Caballol, amb qui es va casar el 22 de novembre del mateix any als jutjats de Súria. La parella ha format una família amb el naixement de les seves filles bessones, Coaner i Míriam.
Actualment, l'exreligiós treballa a Semen Cardona, una empresa catalana capdavantera en l'elaboració de dosis d'esperma per a inseminació artificial porcina, que exporta a una vintena de països, mentre manté el càrrec de bisbe però sense funcions, després de ser suspès automàticament en sol·licitar els papers de matrimoni.