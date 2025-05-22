Quinze anys de conflictes i 2,5 milions en costos pel bloc de Santiago Rusiñol a les Borges Blanques
L’edifici acumula okupacions, incendis i enfrontaments; l’ajuntament va desistir de comprar-lo pel seu greu deteriorament
El conflictiu bloc de pisos ubicat al carrer Santiago Rusiñol de les Borges Blanques s’ha convertit en un maldecap per al consistori municipal i els veïns de la localitat. Des de fa més de 15 anys, aquest immoble ha estat epicentre d’ocupacions il·legals, aldarulls i diversos incidents que han suposat un desemborsament estimat en 2,5 milions d’euros per a les arques municipals, segons dades facilitades per l'ajuntament.
La problemàtica va començar fa més d’una dècada amb les primeres ocupacions d’habitatges deshabitats a l’edifici. Des d’aleshores, els episodis conflictius s’han multiplicat: constants queixes veïnals per sorolls excessius, acumulació de residus als voltants de l’immoble i nombroses intervencions policials que han tensat la convivència en aquest barri de la localitat catalana. Les autoritats locals reconeixen que la situació ha empitjorat progressivament, obligant a destinar importants recursos municipals per intentar controlar una situació cada vegada més deteriorada.
El desglossament dels 2,5 milions d’euros invertits durant aquest període inclou partides molt diverses: des de les hores extres de la Policia Local i la brigada municipal, fins els costos derivats de reparacions en infraestructures públiques, especialment a la xarxa d’enllumenat. Precisament, un dels problemes més greus ha estat la manipulació constant de la xarxa elèctrica mitjançant enganxaments il·legals realitzats pels ocupants per dotar d’electricitat als habitatges ocupats sense els corresponents contractes de subministrament.
El punt d’inflexió: talls elèctrics i incendi
La situació va fer un gir significatiu el juny de 2023, quan tècnics de la companyia Endesa, sota protecció dels Mossos d’Esquadra, van procedir al tall sistemàtic de les connexions il·legals i van desmantellar gran part de la instal·lació elèctrica de l’edifici. Aquesta intervenció buscava posar fi a una pràctica perillosa que venia repetint-se sistemàticament durant anys i que suposava un risc evident per a la seguretat.
Tot just uns dies després, concretament el 14 de juny, es va produir un incendi de considerables proporcions a l’immoble que va requerir la intervenció de set dotacions de bombers procedents de diferents parcs de la província: Lleida, Mollerussa, Cervera i Les Borges Blanques. El sinistre va deixar un balanç de sis persones que van necessitar atenció mèdica, quatre de les quals van haver de ser traslladades a l’Hospital Arnau de Vilanova de Lleida per rebre tractament més especialitzat.
Aquest incendi, les causes exactes del qual no han transcendit oficialment, va evidenciar les precàries condicions de seguretat de l’immoble i la situació de vulnerabilitat dels seus ocupants. Les imatges del succés, amb una densa columna de fum visible des de diversos punts de la localitat, van causar profunda preocupació entre els veïns de les Borges.
Aldarulls i tensió social creixent
La conflictivitat associada al bloc de Santiago Rusiñol ha transcendit en nombroses ocasions els límits de l'edifici, generant incidents en altres zones de la localitat. Un dels episodis més tensos es va produir després d’un intent frustrat d’ocupació il·legal a l’avinguda Francesc Macià. Els implicats, després de ser desallotjats per efectius policials, es van dirigir cap al carrer Santiago Rusiñol provocant aldarulls pel camí.
Durant aquests aldarulls, els manifestants van bolcar diversos contenidors formant barricades improvisades al carrer de La Font i altres vies properes, el que va obligar a una intervenció policial d’urgència per restablir l’ordre. Aquests incidents van posar de manifest la tensió latent i el potencial de conflicte social que la situació de l’immoble genera a la localitat.
El passat mes de febrer de 2024, un dispositiu policial de considerable envergadura va acudir a l’edifici per executar cinc ordres de desnonament. No obstant, a l’arribada dels agents, van comprovar que els habitants dels esmentats habitatges ja havien abandonat l’immoble, evitant així un possible nou focus de tensió.
Intents fallits de solució municipal
Davant de la gravetat de la situació, l’Ajuntament de Les Borges Blanques va explorar diferents vies per aturar el problema de soca-rel. L’opció que va semblar més viable al principi va ser l’adquisició municipal de l’edifici com a primer pas per regularitzar la situació i rehabilitar l’immoble. Tanmateix, aquesta iniciativa va quedar frustrada el passat mes de gener de 2024.
Després d’un minuciós estudi tècnic, els responsables municipals van constatar l’avançat estat de degradació de l’edifici i van calcular que el cost de rehabilitació resultaria prohibitiu per a les possibilitats econòmiques del consistori. Aquesta anàlisi va portar a la corporació municipal a desistir definitivament de la compra.
Poc després d’aquesta renúncia, el bloc va ser adquirit per un nou propietari: la immobiliària Janus Business SL, amb seu en Terrassa (Barcelona). Fins al moment, no han transcendit els plans que aquesta empresa té per al conflictiu immoble, encara que els veïns de la zona esperen que aquesta nova titularitat pugui suposar un canvi positiu en la situació.
L’impacte econòmic a les arques municipals
Els 2,5 milions d’euros que l’Ajuntament de Les Borges Blanques ha hagut de destinar a gestionar els problemes derivats del bloc Santiago Rusiñol representen una càrrega considerable per a un municipi de poc més de 6.000 habitants. Aquest desemborsament ha limitat significativament la capacitat inversora del consistori en altres projectes d’interès general per a la localitat.
Segons fonts municipals, el cost es desglossa principalment en intervencions de la Policia Local (incloent hores extres i dispositius especials), actuacions de la brigada municipal per netejar els voltants de l’edifici i retirar residus acumulats, reparacions a la xarxa d’enllumenat públic danyada pels enganxaments il·legals, i altres despeses relacionades amb la gestió administrativa i legal de la situació.