ADMINISTRACIONS
Denuncien la “falta greu” d’atenció sanitària a Ponent
Reclamen més professionals a les zones rurals. Reunió de presidents de consells del pla a l’estany d’Ivars i Vila-sana
Els presidents de sis consells comarcals de Ponent van denunciar ahir, en una reunió a l’estany d’Ivars d’Urgell i Vila-sana, la “falta greu de serveis sanitaris” en zones rurals. Aquesta va ser la queixa que van compartir Antoni Villas, de les Garrigues, José Luis Marín, de l’Urgell, Carles Palau, del Pla d’Urgell, David Masot, del Segrià, Miquel Plensa, de la Noguera, i Ramon Augé, de la Segarra.
“Hi ha pobles on el metge només passa una vegada per setmana, i en d’altres ni tan sols això. És clarament insuficient per a una població envellida en un 20-25% i requereix una atenció més continuada”, va advertir Palau. Els presidents dels consells van acordar traslladar aquestes peticions urgents a Salut. Reclamaran una dotació de professionals més àmplia i millores estructurals per garantir una atenció bàsica i digna. En la reunió van abordar assumptes com el finançament “insuficient” dels consells o la falta de recursos per a programes d’habitatge.
A més, Palau va assenyalar que les oficines només disposen de fons per a un tècnic a mitja jornada. “És fonamental tenir-ne un a temps complet, si volem posar en marxa plans com el dels 50.000 pisos de la Generalitat”, va remarcar. La d’ahir va ser la primera d’una sèrie de reunions per consolidar una agenda conjunta per pressionar les administracions superiors.