La Fiscalia investiga una presumpta malversació al Conservatori
Va demanar informes fa un mes sense resposta del secretari municipal, que va morir divendres
Fiscalia investiga una denúncia sobre una presumpta malversació i altres irregularitats al Conservatori de Cervera. La va interposar el mes de setembre passat una funcionària que exerceix tasques administratives en aquest equipament, i va apuntar suposades infraccions com fraccionament de factures, contratacions indegudes, assetjament laboral i irregularitats en nòmines, entre d’altres. Així ho va explicar ahir la Paeria en un comunicat, en el qual afirma que el Ministeri Fiscal “va sol·licitar informació a l’ajuntament, concretament al secretari municipal”, fa aproximadament un mes “sense rebre resposta”. El secretari va morir el divendres de la setmana passada.
Quan el paer en cap, Jan Pomés (PSC), va tenir constància de la investigació de la Fiscalia va consultar el secretari i aquest, segons el consistori, “va negar haver rebut cap comunicació” sobre això. “Davant d’aquesta contradicció i la falta de col·laboració interna, l’alcalde va decidir designar una advocada assessora a títol personal”, va afirmar la Paeria. Abans d’acudir a la Fiscalia, l’empleada del Conservatori havia formulat la seua denúncia davant de la Paeria el juliol del 2024. Ho va fer a través del canal de denúncies municipal, “un organisme sota la responsabilitat del secretari municipal”, segons el consistori. La seua resolució, dictada el passat 11 de maig, va concloure que no hi havia malversació de fons i que el cas hauria d’arxivar-se, però aquesta resolució quedaria sense efecte a l’haver-hi una investigació penal en curs. La Paeria va afirmar que l’advocat del secretari municipal va contactar amb la Fiscalia en nom de l’alcalde quan, segons el consistori, “no tenia autorització expressa” per fer-ho. Fonts pròximes al procés van explicar que l’advocat ho va fer per presentar al Ministeri Públic la resolució que instava a arxivar la denúncia.
La Paeria va explicar que la seua intenció a l’emetre un comunicat és “garantir la transparència dels procediments” i sortir al pas de rumors i informació imprecisa que, segons va assegurar, s’ha difós després de la mort del secretari municipal. Tanmateix, el document difós pel consistori ha estat motiu de polèmica.
La CUP, que va estar a l’ajuntament el mandat anterior, va qualificar d’“irresponsabilitat” publicar-ho al poc de morir el secretari municipal. “No és un exercici de transparència, sinó una aportació al safareig”, van valorar.
Val a recordar que, el març passat, la Paeria va decidir dissoldre el patronat de l’Escola de Música i del Conservatori de Cervera per agilitzar la seua gestió a través de l’ajuntament. Des de la direcció del Conservatori van considerar llavors que les denúncies que qüestionaven el funcionament de la institució i la seua gestió no tenien fonament.
La Paeria va instar 3 cops el secretari que es jubilés
La Paeria va expressar ahir les “seues més sinceres condolences” a la família, amics i companys del secretari municipal per la seua mort la setmana passada. “La seua pèrdua deixa un buit enorme al cor de tots aquells que el van conèixer i van treballar amb ell”, va afirmar el consistori, que en va destacar la “gran qualitat humana”. L’ajuntament va explicar que, “a causa de l’estat de salut” d’aquest empleat, se’l va instar diversos cops a jubilar-se des de finals de desembre del 2024. La tercera i última va ser el 9 de maig, si bé el secretari no va firmar l’acta de cessament, segons l’ajuntament.