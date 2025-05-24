BIODIVERSITAT
El linx ‘Secret’, en parador desconegut després d’un viatge de 1.200 km
“Segueix en dispersió”, expliquen fonts del projecte Life Linxconnect sobre el parador, ara mateix desconegut, de Secret, el linx ibèric d’origen andalús que al març va ser localitzat en una zona a cavall de la Noguera i el Pallars Jussà i que és el primer exemplar d’aquesta espècie la presència de la qual es documenta a Lleida.
“Estem parlant d’un linx que es mou i que no ha deixat de fer-ho”, explica Javier Salcedo, director del programa. Va ser alliberat el març del 2023 a Villanueva del Río i Minas, a Sevilla, i se’n va perdre la pista fins que va ser localitzat el març del 2024 a la zona de Huelva de Sierra Morena. Allà se’n perd el rastre fins que reapareix a Lleida després d’un viatge, almenys, de 1.200 km. “Poden recórrer 15 km al dia, i tenen capacitat per creuar sistemes muntanyosos”, anota Salcedo, que veu “molt positiva la notícia de la seua aparició a Lleida, impensable fa vint anys”.
Comarques
EDUARDO BAYONA
El linx mascle vaga a la recerca de territoris de femelles per establir-se. Elles trien per assentar-se àrees amb abundància de conills, el seu principal aliment.