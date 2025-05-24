SALUT
Nova empresa a càrrec de l’helicòpter del SEM a Tremp
La firma francesa SAF Helicoptères SAS rellevarà Elliance. Per posar fi a l’absència de l’aeronau a la base del Pirineu
Una nova concessionària es farà càrrec a partir d’aquest estiu de l’helicòpter del Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) a Tremp. La firma francesa SAF Helicoptères SAS substituirà aquest estiu Elliance a les bases de la capital del Pallars Jussà i Sabadell. S’ha adjudicat la contractació que el SEM va obrir el mes de març passat per assegurar-se la presència de quatre helicòpters medicalitzats a Catalunya i posar fi als freqüents períodes en què en falta un i la base del Pirineu queda buida. Aquesta situació ha provocat nombroses queixes a les comarques de muntanya.
La firma francesa s’ha adjudicat per 13,5 milions la concessió per dos anys de l’helicòpter del SEM a les bases de Tremp i Sabadell, mentre que Elliance continuarà operant a les de Girona i Móra d’Ebre. Aquesta última va sol·licitar reduir la seua concessió al no poder garantir quatre helicòpters en servei de manera constant, tal com establia el seu contracte. No en tenia un de recanvi per substituir els que entraven en tallers per reparacions o manteniment.
La contractació de la nova concessionària es va fer sense concurs. Per raó d’“imperiosa urgència” es va portar a terme un procediment negociat amb tres empreses convidades, de les quals dos van presentar ofertes. La de SAF Helicoptères SAS es va imposar a la del seu únic competidor, Avincis Aviation Iberia SLU. Aquesta última firma va quedar descartada perquè demanava una suma per sobre de l’establert als plecs de clàusules. Una vegada adjudicat el contracte, està previst que es formalitzi en les properes setmanes. A partir de llavors, la nova concessionària tindrà un termini de dos mesos per començar a operar a les bases de Tremp i Sabadell, segons van corroborar fonts pròximes al procés.
La freqüent absència d’un dels quatre helicòpters medicalitzats va portar el SEM a establir un protocol per redistribuir-los en el territori. Quan només n’hi ha tres, s’estableixen al parc de Bombers de Lleida i a les bases de Girona i Sabadell.