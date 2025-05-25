POLÍTICA
L’alcaldessa de Montellà presidirà ERC al Pirineu
Roser Bombardó, alcaldessa de Montellà i Martinet, va ser ahir formalment elegida presidenta d’ERC a l’Alt Pirineu i Aran. L’elecció va tenir lloc en el marc del congrés que el partit va celebrar a la Seu, i en el qual la candidatura de Bombardó va ser l’única presentada, sota el lema Ara + que mai, Alt Pirineu i Aran.
En la llista figuren també Miquel López Berga, alcalde de Castell de Mur, com a secretari general, i Ruth Barella com a responsable d’Organització.
“La candidatura està formada per persones que compartim l’estima i el sentiment cap a les nostres valls i muntanyes, la majoria vinculats amb el món municipal”, va dir la presidenta, que va destacar en la seua intervenció la presència a l’equip de “diferents perfils professionals i trajectòries, tots amb un ampli bagatge i coneixement del Pirineu”.