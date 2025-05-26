EMPRESES
Torrons Vicens estudia traslladar de Reus a Lleida la producció d'una de les seues marques
La planta tarragonina serà enderrocada i al solar s'hi construirà un supermercat Esclat de grans dimensions
Torrons Vicens, propietària de la marca Almendrina, estudia traslladar la producció de Reus a Agramunt o Vilagrassa, on l’empresa té la planta central i la fàbrica d’Ametlles Vicens, matèria primera per elaborar els productes Almendrina, segons va publicar aquest diumenge el Diari de Tarragona.
El grup BonPreu ha arribat a un acord amb Torrons Vicens per adquirir el solar on s’ubica la planta de Reus, enderrocar-la i al seu lloc construir un supermercat Esclat de grans dimensions, segons va confirmar el titular de la marca de torrons, Àngel Velasco, al rotatiu. Va confirmar l’operació de compravenda i va avançar que l’empresa mantindrà la fabricació dels productes propis de la marca.
La firma s’ha donat un any per escollir la destinació definitiva després de la campanya del torró. Va afegir que també s’està estudiant la possibilitat d’adquirir una nau d’uns 1.000 metres quadrats on traslladar la maquinària i els vuit treballadors actuals que hi ha a Reus, encara que la majoria estan “al límit de la jubilació”. Velasco va reconèixer que la firma ha accedit a la venda dels terrenys per la bona relació amb BonPreu, ja que és “un client important i necessari”. Així mateix, l’operació de Torrons Vicens està propiciada pel pla d’expansió de la firma BonPreu.