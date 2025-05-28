Fins a 120 plaques solars a la teulada del col·legi
La instal·lació permetrà cobrir el consum elèctric d’equipaments municipals. Obres subvencionades en un 85%
L’ajuntament de Miralcamp ha iniciat la instal·lació d’un sistema solar fotovoltaic per a autoconsum elèctric compartit a la teulada de l’escola de Primària Sant Miquel. Aquesta actuació representa un pas important cap a l’eficiència energètica i la transició ecològica del municipi, tal com va destacar l’alcalde, Melcior Claramunt.
El projecte preveu col·locar 120 plaques solars amb una potència total de 60 kW. L’energia generada es destinarà a cobrir el consum elèctric de diversos equipaments municipals, com l’escola, l’ajuntament i la planta potabilitzadora. Tindrà capacitat per subministrar energia a edificis municipals situats en un radi de fins a dos quilòmetres.
Amb un cost total de 45.000 euros, el projecte ha estat finançat en un 85% gràcies al programa Repte Demogràfic DUS 5000. Així, l’ajuntament ha aportat 6.000 euros i es preveu que la instal·lació estigui totalment amortitzada en el termini d’un any, segons va explicar el primer edil. La posada en marxa es preveu al mes de juliol.
La instal·lació de plaques s’ha incrementat en els últims anys a la comarca del Pla d’Urgell. Municipis com el Poal o Bellvís ja les tenen instal·lades als seus equipaments municipals. A Mollerussa, la cooperativa La Plana Sostenible treballa en un projecte que inclou col·locar plaques a la coberta dels pavellons firals de la capital. L’entitat està oberta a la incorporació de més socis.