El bar social funciona com un caixer per retirar efectiu
L’ajuntament presta aquest servei a través d’un acord amb CaixaBank. El poble no té oficines bancàries i la mòbil només passa una vegada al mes
El bar social dels Alamús funciona també com un caixer al qual els veïns poden acudir per retirar efectiu. L’ajuntament, propietari de l’establiment, ha posat en marxa aquest servei a través d’un acord amb CaixaBank. Es tracta d’una iniciativa pionera a Catalunya que pretén pal·liar l’absència al poble de sucursals bancàries des de fa tres anys. Complementa l’oficina mòbil que la Generalitat posa al servei dels municipis sense caixers automàtics, i que només passa una vegada al mes per aquest municipi del Segrià.
Qualsevol veí amb un compte bancari podrà acudir al bar social per retirar efectiu. La transacció es porta a terme amb un datàfon. Ara per ara només els clients de CaixaBank poden fer ús d’aquest servei, però està previst obrir-lo als que tenen comptes en altres entitats financeres. Aquests últims hauran de pagar comissions per cada operació. El consistori va apuntar que, actualment, el 75% dels veïns dels Alamús són clients de CaixaBank.
L’alcalde, Toni Bosch, va afirmar que “amb accions com aquesta, continuem fent passos per oferir serveis similars als d’altres municipis del territori, però mantenint la tranquil·litat i la qualitat de vida que només pot oferir un poble com el nostre”. El primer edil va afegir que “és un primer pas per combatre l’exclusió financera al nostre poble i garantir que tots puguin accedir a serveis bàsics sense sortir del municipi, especialment les persones grans o amb problemes de mobilitat”.
CaixaBank té previst estendre aquest servei, en col·laboració amb la Generalitat, a 458 localitats de tot Catalunya que sumaran una població de més de 290.000 persones.
L’ajuntament va afirmar que la posada en marxa d’aquest servei de retirada d’efectiu forma part del programa municipal Cuidem de tu, cuidem dels Alamús, que engloba altres iniciatives dirigides a la tercera edat, a la infància i a persones en situació de vulnerabilitat. Entre aquestes iniciatives es troba el repartiment setmanes enrere d’una vintena de rellotges intel·ligents de protecció infantil entre nens i nenes d’entre 6 i 12 anys. Tenen geolocalització GPS, un botó d’alarma i permeten fer trucades.