BonÀrea impulsa una estació de servei al carrer Urgell de Balaguer
BonÀrea ha iniciat les obres de construcció d’una nova estació de servei al carrer Urgell de Balaguer. Aquest equipament s’ubicarà al costat d’una superfície comercial i davant de l’hospital sociosanitari Hestia Balaguer.
L’edil d’Urbanisme, Guifré Ricart, va apuntar que el grup bonÀrea ja disposa d’una gasolinera al polígon industrial Camp Llong de Balaguer i aquesta serà la segona a la capital i també la segona del carrer Urgell.