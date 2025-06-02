A l'UCI un apunyalat després de discutir per un cigarro a Agramunt
Va passar a primera hora de la matinada del divendres i la víctima va ser evacuada a l'Arnau de Vilanova || Els Mossos van localitzar i arrestar el presumpte autor poc després
Nova agressió amb arma blanca a la demarcació de Lleida. Els Mossos d'Esquadra van detenir a primera hora de la matinada de divendres un veí d'Agramunt de 48 anys acusat d'apunyalar-ne un altre, de la mateixa edat, a l'esquena, deixant-lo greument ferit. Va ser arrestat com a presumpte autor d'un delicte de lesions amb arma blanca. Per la seua part, la víctima va ser evacuada en estat greu a l'hospital Arnau de Vilanova de Lleida, on va ser intervingut d'urgència i va ingressar a l'UCI. Els fets van passar sobre la mitjanit quan, per causes que s'estan investigant, es va produir una baralla entre dos homes i un d'ells en va apunyalar un altre per l'esquena.
La víctima va ser trobada en un portal de l'avinguda Catalunya, tot i que la baralla s'hauria iniciat en un altre carrer. Segons els testimonis presencials, els dos implicats havien tingut una forta discussió moments abans als voltants d'un establiment proper. Al lloc van acudir diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra que van fer una recerca exhaustiva per la zona, localitzant i arrestant poc després el presumpte autor.
Per la seua part, la víctima, que va perdre molta sang a causa de la ferida profunda a l'esquena, va ser atesa pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Els sanitaris van evacuar-lo en ambulància medicalitzada a l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida.
Un incident aïllat per un motiu banal
L'alcaldessa d'Agramunt, Sílvia Fernàndez, va lamentar profundament els fets i va assegurar que es tracta d'un cas "puntual i aïllat" que no representa en absolut la convivència habitual al municipi. Segons Fernández, l'apunyalament s'hauria produït arran d'una discussió aparentment trivial per un cigarro, que va derivar en un enfrontament violent entre els dos homes.
Fernàndez també va assegurar que "aquest incident no té a veure res ni està relacionat amb els actes vandàlics i els robatoris que patim des de fa mesos al municipi", referint-se a una sèrie de delictes que s'han registrat a Agramunt en els darrers temps.