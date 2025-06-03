Lleida té un 29% d’alcaldesses, per sobre de la mitjana catalana
Les eleccions municipals de 2023 van deixar 67 dones al capdavant d’ajuntaments lleidatans, mentre que a Catalunya només el 27% de municipis tenen lideratge femení
Les comarques lleidatanes han aconseguit una fita significativa en matèria de representació femenina en la política local. Segons les dades recentment publicades per l’Observatori de la Igualtat de Gènere de la Generalitat, a través del portal Dones i Poder Local, Lleida compta actualment amb un 29% de dones ocupant alcaldies, situant-se dos punts per sobre de la mitjana catalana que s’estableix en un 27%. Aquesta informació, revelada als dos anys de les eleccions municipals de 2023, reflecteix un avenç moderat però constant cap a una paritat més gran en els governs locals de la província.
L’informe de la Generalitat, difós ahir, mostra que 67 dones són al capdavant d’ajuntaments lleidatans després dels comicis municipals celebrats fa dos anys. Malgrat aquest progrés, les dades confirmen que el poder municipal continua sent predominantment masculí tant a Lleida com en la resta de Catalunya. No obstant, el panorama general presenta una evolució positiva, amb un increment de 4 punts percentuals en la proporció d’alcaldesses respecte a 2019 en el conjunt del territori català. Una altra dada rellevant que aporta l’estudi és que el 54% dels municipis de Catalunya han tingut, almenys una vegada, una dona com a alcaldessa des del restabliment de la democràcia en 1979 fins l’actualitat.
Evolució històrica de la representació femenina als ajuntaments catalans
La presència de dones a les alcaldies de Catalunya ha experimentat un creixement lent però constant des de les primeres eleccions democràtiques. Si bé durant els primers anys de democràcia la representació femenina era pràcticament testimonial, amb el pas de les dècades s’ha anat incrementant progressivament. Aquest avenç reflecteix els canvis socials i les polítiques implementades per fomentar la igualtat de gènere en l’esfera política.
El salt de 4 punts percentuals entre 2019 i 2023 suposa un dels increments més significatius en els últims processos electorals, evidenciant una tendència a l’alça que podria consolidar-se en pròxims comicis. No obstant, el fet de què només poc més d’una quarta part dels municipis catalans (27%) estiguin governats per dones indica que encara queda un llarg camí per recórrer per assolir la paritat real en l’àmbit municipal.
Lleida com a referent en representació femenina municipal
El cas de Lleida resulta especialment destacable en situar-se per sobre de la mitjana catalana. Amb 67 alcaldesses entre els seus 231 municipis, la província lleidatana demostra un equilibri de gènere més gran en els seus consistoris. Aquesta dada podria respondre a diversos factors sociològics, polítics i culturals propis del territori, encara que l’estudi no aprofundeix en les causes específiques d’aquesta diferència.