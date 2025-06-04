CERTÀMENS
Bellcaire aposta per la venda de proximitat i la producció local
A FiraBell, que va congregar 70 expositors i va comptar amb degustacions, tastos i maridatges. Presenten la segona fase del mosaic de trencadís a la biblioteca
Bellcaire d’Urgell va apostar el cap de setmana per la venda de proximitat i posar en relleu els productors locals. Ho va fer en el marc de la novena edició de FiraBell, que va comptar amb uns 70 expositors, entre els quals van figurar entitats locals. Durant la fira es van fer degustacions, tastos i maridatges de productes. També va servir per donar visibilitat al segell de Venda de Proximitat de la Federació d’Empresaris Productors de Venda de Proximitat de Catalunya, amb el repartiment de 3.000 braçalets intel·ligents. Aquestes ofereixen informació sobre els productors, la traçabilitat dels productes, llocs de venda i oferta de productes, a més d’informació sobre turisme rural, restaurants, promocions i descomptes.
Entre els actes de la fira, el consistori de Bellcaire va presentar la segona fase del mosaic de trencadís projectat a la façana de la biblioteca Casimir Ribó de Bellcaire, dissenyat per l’il·lustrador local Francesc Infante. Ret homenatge a la cultura i les arts (música, literatura, cine, arquitectura, ball, teatre, fotografia) i porta per títol Que l’art t’ompli la vida d’emoció. L’alcalde, Jaume Montfort, va explicar que fa tres anys es va crear la primera fase i que “ara es planteja omplir tota la façana de la biblioteca amb aquest mosaic elaborat amb rajoles trencades de colors i enganxades a la paret”, va dir.
Segons Monfort, la localitat ja compta amb dos mosaics més elaborats també per voluntaris del poble que es van fer a la guarderia i el col·legi, a banda de la primera fase del de la biblioteca. “L’elaboració és més laboriosa que un mural, encara que té més durabilitat i compta amb la implicació dels veïns”, va assegurar. La segona fase del mosaic s’iniciarà aquest estiu i preveu cobrir la façana posterior de l’edifici de l’ajuntament i la principal de la biblioteca que dona pas al carrer Sant Pere Celestí, un espai que acull diferents activitats culturals durant l’any.