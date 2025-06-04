Dones que lideren el canvi
La primera Trobada d’Associacions de Dones del Pla d’Urgell, celebrada dissabte a Bellvís, va comptar amb la participació de cinc dones de la comarca, que van parlar sobre les seues vivències i van destacar el paper transformador de les dones al territori. Van ser la sindicalista Rosa Palau, l’empresària Lourdes Salvia, la xòfer internacional Rosa Bonastre, l’activista Tere Grañó, l’empresària Rosa Canosa, i la subdirectora del diari SEGRE Anna Gómez.
La primera a parlar va ser Rosa Palau. Va destacar la seua lluita per aconseguir una indemnització digna durant el tancament de la seua empresa, la Lear de Cervera, que donava feina a més de mil treballadores: “No sabíem res, però ens vam informar, ens vam assessorar i vam resistir. Vam aconseguir que en comptes de 40 dies, ens paguessin 65 dies per any treballat. Va ser un precedent.” Posteriorment va passar a formar part de la UGT. “En aquells anys, el sindicat era un món d’homes. A les dones ens volien només per adornar”, va dir. Tanmateix, Palau va superar aquestes barreres i va arribar a liderar la UGT a Lleida.
Al seu torn, Lourdes Salvia forma part d’una família pionera en el món del transport de viatgers, Autocars Salvia, amb una trajectòria centenària iniciada pel seu avi el 1924. Ella va créixer dins dels autocars, treballant com a cobradora, acompanyant viatges, gestionant encàrrecs, conduint i, finalment, liderant el servei. Així, aporta una visió clara sobre el futur del transport públic: defensa la descarbonització, la sostenibilitat i la preservació del model de proximitat. A més, creu fermament que les petites empreses són essencials per garantir un servei humà i eficient.
Rosa Bonastre és una de les primeres dones conductores de tràiler a nivell estatal i, probablement, la primera de Catalunya. Fa més de 35 anys va iniciar una trajectòria marcada pel coratge i la determinació. En un món dominat per homes, la seua presència despertava incredulitat i admiració. Va començar amb un tràiler en condicions dures, amb carreteres estretes i dificultats tècniques que requerien força, habilitat i molta paciència. Amb una trajectòria consolidada, va realitzar rutes internacionals, va viure situacions extremes (des de conflictes a Sarajevo fins a protestes violentes a França) però va saber fer front a les dificultats.
Compromesa per la seua comunitat, Tere Grañó va començar treballant en una empresa local, on va créixer professionalment. Durant aquesta etapa, va viure en primera persona la transformació digital de les empreses. Va passar a formar part de l’ajuntament de Mollerussa durant dotze anys, on va posar l’accent en la paritat i el servei a la ciutadania. Mai s’ha quedat quieta: ha combinat la seua carrera amb el voluntariat, el lideratge associatiu i la seua passió per la genealogia, que l’ha portat a publicar investigacions sobre aquesta matèria.
Nascuda en una família humil de Barbens, Rosa Canosa va haver de deixar els estudis als 20 anys, malgrat el seu desig de ser mestra. Ja casada, se’n va anar a viure a Barcelona i no va tornar fins passats 20 anys. Va tenir el seu propi establiment a Mollerussa, va cuidar la família i va arribar a ser la primera presidenta de la Federació de Dones del Pla d’Urgell. Defensora de la conciliació i de la igualtat, va animar les dones a transformar la seua realitat amb coratge i sentit col·lectiu.
Finalment, la subdirectora de SEGRE Anna Gómez Marsol va destacar la importància del periodisme local i de la lluita per la igualtat a tot el territori. Com a periodista, ha viscut situacions de desigualtat i discriminació al món dels mitjans, però sempre va mantenir l’ètica i el compromís. Gómez reflexiona sobre els obstacles que encara afronten les dones professionals, com la dificultat per conciliar maternitat i carrera. Malgrat tot, veu esperança en les noves generacions i en un canvi de mentalitat progressiu.