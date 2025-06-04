Els veïns ja utilitzen el nou carril bici
El municipi del Palau d’Anglesola va aprofitar la celebració del Dia Mundial de la Bicicleta per estrenar el nou carril bici. Van participar en l’acte representants de dos dels col·lectius que l’utilitzaran: d’una banda, els estudiants del col·legi de primària Arnau Berenguer i, de l’altra, usuaris de la residència Ca La Cileta. Tots van portar a terme un recorregut a través del traçat del carril bici, que discorre principalment pel cèntric carrer Urgell, el polígon industrial, el parc dels Drets de la Infància i la zona esportiva i educativa local.
D’altra banda, l’acte va tenir com a padrins Àlex Mases i Xavier Acosta en representació de la Catigat, la pedalada popular que anualment se celebra en municipis del Pla d’Urgell i que en aquesta última edició va tenir com a seu el poble d’Ivars d’Urgell.