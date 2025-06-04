Fira de projectes innovadors fets per alumnes
L’Arxiu Comarcal del Pla d’Urgell acull la fira FAIG, amb centres de tota la demarcació
L’Arxiu Comarcal del Pla d’Urgell va ser escenari divendres passat de la Fira FAIG (Fem Aprenentatge i Innovació amb Garanties), una iniciativa del departament d’Educació que promou l’aprenentatge basat en projectes i el treball competencial a les escoles catalanes. Durant la jornada, es van presentar onze projectes educatius desenvolupats per alumnat de diferents centres de la demarcació, que van mostrar com es pot aprendre connectant els continguts curriculars amb reptes reals i significatius.
Entre els treballs exposats hi havia Què m’agradaria construir que ajudés a millorar el món?, dels alumnes de tercer de primària de l’Escola Francesco Tonucci de Lleida, o Com es vivia l’amor a l’edat mitjana?, realitzat per estudiants de primer d’ESO de l’Institut Salt del Duran de Mollerussa.
La fira no només va ser un espai per compartir experiències, sinó també una oportunitat perquè famílies, docents i agents educatius del territori coneguessin de prop l’impacte del treball per projectes en l’aprenentatge i el desenvolupament competencial de l’alumnat.
En total, es portaran a terme una dotzena de fires FAIG per tot el territori català, amb la participació de 146 centres educatius.