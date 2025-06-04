Obres per habilitar la nova Àrea d’Acció Social
L’ajuntament de Mollerussa ha iniciat les obres de reforma de les antigues oficines de CaixaBank, ubicades a la planta baixa de l’edifici consistorial, per ampliar les dependències de l’Àrea d’Acció Social. Els treballs compten amb un pressupost total de 329.195 euros, subvencionats per la Diputació, i un termini d’execució de quatre mesos.
La primera part de les obres consisteix en la reforma de l’equipament per adaptar-lo a les necessitats del servei. Aquesta fase es va adjudicar a l’empresa Kiruri Logística SL per 209.637 euros.
El projecte, redactat pels serveis tècnics municipals a partir d’un disseny inicial de l’empresa Tecctura, contempla la reforma i adequació d’una superfície construïda de 187 metres quadrats, amb el propòsit d’habilitar sis despatxos, una sala de reunions i un lavabo.
La segona part de la intervenció, adjudicada a la firma Refrigeració Miquel Garcia SL per 119.558 euros, inclou la reforma de la instal·lació elèctrica i tèrmica.