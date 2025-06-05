El consell demana mediar en el conflicte del bloc okupat
La petició sorprèn el consistori, que tramita declarar inhabitable l’edifici
L’àrea de Serveis Socials del consell comarcal de les Garrigues ha demanat a la Generalitat que mediï en el conflicte del bloc okupat del carrer Santiago Rusiñol de les Borges Blanques. S’ha dirigit al departament de Drets Socials i al de Territori i Habitatge per trobar solucions per a les famílies que habiten aquest edifici de 77 vivendes, propietat de la immobiliària de Terrassa Janus Business SL. L’ajuntament ha iniciat els tràmits per declarar-lo inhabitable. Això obriria la porta a desallotjar tots els que hi viuen, ja siguin propietaris particulars, inquilins amb contractes de lloguer social o residents en pisos okupats.
La petició de mediació del consell va sorprendre els partits que conformen el govern municipal, Borges per la República (BxR) i ERC. L’alcalde, Josep Farran (BxR), va citar Junts, formació a càrrec de l’àrea de Serveis Socials del consell, a explicar per què demanen aquesta mediació quan en l’últim any de treball en aquest conflicte s’han intentant coordinar diverses accions sense èxit.
Des de l’àrea de Serveis Socials se sol·licita una estratègia conjunta i plantegen la possibilitat de mediar amb la propietat, Janus Business SL, per explorar opcions de lloguer social o venda preferent per als qui viuen en pisos okupats. Així mateix, també pregunten sobre la disponibilitat d’habitatges d’emergència per a famílies en cas de ser desallotjades.
Per la seua part, Farran va recordar que el consistori inicia el procés per declarar inhabitable el bloc després de l’aval d’informes tècnics que aprecien des d’insalubritat fins a deficiències estructurals i de seguretat a l’immoble. “Actuem amb urgència davant de la possibilitat que pugui produir-se un altre incendi com el de l’any passat o danys majors”, va dir. Al seu torn, els afectats han començat a presentar al·legacions per evitar la possibilitat de ser desallotjats. El termini per fer-ho acabarà demà.
D’altra banda, des de l’àrea de Serveis Socials del consell van apuntar que, amb l’inici de l’expedient d’inhabitabilitat, és necessari reprendre trobades entre institucions per valorar conjuntament la situació i donar resposta a possibles situacions de vulnerabilitat residencial que es poden derivar. “Reiterem la nostra voluntat de col·laborar amb l’objectiu de trobar solucions reals i humanes per a totes les famílies afectades”, van afirmar.
Per la seua part, des del departament de Drets Socials i Inclusió van assenyalar ahir que s’està fent un seguiment del cas per treballar de manera coordinada i oferir el suport que sigui més adequat, tant al consell com a l’ajuntament de les Borges Blanques.