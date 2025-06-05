TRIBUNALS
La jutge rebutja protegir la dona octogenària que va denunciar abusos a Sant Guim de Freixenet
Malgrat que la Fiscalia va demanar que l’investigat no pogués atansar-se a la veïna. La magistrada veu uns motius espuris que no aclareix
La titular del jutjat de Primera Instància i Instrucció 1 de Cervera va rebutjar imposar una ordre d’allunyament a l’home de 58 anys investigat per presumpta agressió sexual a una veïna de 83 anys a Sant Guim de Freixenet, a la Segarra (vegeu SEGRE d’ahir), malgrat que ho va sol·licitar la Fiscalia.
La jutge arriba a la conclusió que “així les coses, del context i les circumstàncies fàctiques concurrents no s’observa que existeixi, a priori, una situació de risc i això és, per les versions contradictòries de les dos parts, pels motius espuris de les seues declaracions i per la falta de prova”.
L’investigat va prestar declaració dilluns davant del jutjat després que la dona el denunciés davant dels Mossos d’Esquadra, que van obrir diligències per uns fets que haurien tingut lloc el 25 de maig dins un ascensor (vegeu el desglossament).
La denunciant va sol·licitar una ordre d’allunyament i en el mateix sentit ho va fer la Fiscalia, que va demanar que s’adoptés una mesura cautelar de prohibició d’aproximació a menys de 50 metres i de comunicació per qualsevol mitjà de la denunciant. En aquest sentit, la jutge afirma en la interlocutòria –que ahir va fer pública el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya– que “no hi ha fonament per limitar el dret bàsic de l’investigat a desplaçar-se i comunicar-se (...) perquè tal mesura implicaria la privació del domicili habitual de l’investigat i la seua immediata sortida”.
En aquest sentit, el jutjat considera que no es presenten els supòsits previstos per a l’aplicació de la mesura cautelar, com són l’existència d’indicis suficients de la comissió del delicte i d’una situació objectiva de risc per a la víctima.
D’altra banda, els veïns han convocat per al diumenge dia 15 de juny una manifestació a Sant Guim de Freixenet. Tindrà lloc a les 12.00 hores a la plaça Doctor Perelló sota el lema “Per la seguretat de la nostra gent”.
L’anciana diu que li va tocar els pits i ell afirma que “és una trampa”
La denunciant va dir que, quan va entrar a l’ascensor, hi va pujar tot seguit el seu veí i li va posar les mans al pit, fent-li tocaments, sobretot als mugrons.
Per la seua banda, l’investigat ha negat els fets i ha declarat que la denúncia “és una trampa” contra ell, quan va arribar a l’ascensor hi havia la denunciant dins i ell va entrar d’esquena perquè portava una caixa als braços i li va fregar sense voler amb els braços els pits. L’ascensor el va deixar al primer pis, on viu, i se’n va anar a casa seua. La jutge afirma que “ens trobem versions contradictòries, havent manifestat la mateixa denunciant que es coneixen des de fa més de 20 anys perquè són veïns, que els separen uns 10 metres i que en aquest temps no havien tingut cap tipus de problema”.