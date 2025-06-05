La Policia Nacional estrena a Lleida el Vehicle Integral de Documentació
Quaranta veïns de l'Alt Urgell han sol·licitat cita prèvia per obtenir el DNI o passaport amb aquest nou sistema mòbil de la Policia Nacional
El Vehicle Integral de Documentació (VIDOC) de la Policia Nacional ha iniciat aquest dijous el seu servei a la demarcació de Lleida, escollint Oliana com a primera parada. Aquesta unitat mòbil permet ara no només renovar el DNI a les zones rurals, sinó també expedir-lo per primera vegada i tramitar passaports, amb l'avantatge que els documents s'entreguen al moment. Durant aquesta primera jornada a la localitat alturgellenca s'han atès una vintena de persones, mentre que ja n'hi ha quaranta que han concertat cita prèvia.
El subdelegat del govern espanyol a Lleida, José Crespín, ha destacat la importància d'aquest servei, recordant que l'any passat es van expedir més de 3.200 documents fora de les tres comissaries que la Policia Nacional té a la demarcació lleidatana. "Aquest nou sistema n'optimitza la capacitat", ha afirmat Crespín, qui ha subratllat que abans calia tornar a l'ajuntament en 72 hores per recollir el carnet d'identitat. El responsable ha explicat que aquest servei, que compta amb més de vuitanta unitats mòbils arreu de l'Estat, s'emmarca en l'objectiu d'"apropar l'administració al territori i contribuir a evitar el despoblament".
La implementació d'aquest servei facilita l'obtenció de documents oficials a la ciutadania de zones rurals, evitant desplaçaments per tramitar el que Crespín ha qualificat com un "document obligatori, necessari i cabdal". També ha recordat que durant el 2024, les tres comissaries de la Policia Nacional a Lleida van expedir més de 51.000 DNI i 24.000 passaports.
Planificació de noves visites arreu del territori
Jaime Aguilar, responsable de l'oficina de documentació de la comissaria provincial de Lleida, ha explicat que la unitat mòbil organitzarà els seus desplaçaments segons les demandes dels ajuntaments. Actualment, ja han contactat amb disset municipis i han confirmat que la setmana vinent el VIDOC visitarà Tremp, Guissona i Ponts.
Per la seva banda, l'alcalde d'Oliana, Ricard Pérez, ha expressat el seu agraïment a la subdelegació del govern i a la Prefectura de la Policia per aquest servei. Pérez ha destacat que "la demanda s'ha desbordat" i que ja s'està planificant una nova visita a la localitat per atendre totes les sol·licituds pendents. Per facilitar-ne la gestió, l'ajuntament té previst habilitar un formulari a la seva pàgina web perquè els veïns puguin sol·licitar cita prèvia de cara a les properes visites de la unitat mòbil.