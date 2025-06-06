INFRAESTRUCTURES
Dos accidents de trànsit en una setmana a Seròs revifen la demanda de la variant
L’ajuntament exigeix a Territori desbloquejar el projecte per treure els camions del centre del poble després de més de 20 anys d’espera. La ronda està aprovada i suposarà una inversió de nou milions
Seròs ha registrat dos nous accidents de trànsit l’última setmana al centre de la localitat, una situació que ha tornat a posar de manifest la urgent necessitat de construir la variant de la carretera LP-7041. L’alcalde, Josep Antoni Romia, va explicar que el primer sinistre va tenir lloc dilluns, quan van col·lidir un cotxe i un tractor a l’encreuament del carrer Raval de la Séquia i la carretera. El segon va succeir dimecres, quan un camió es va encastar en un balcó.
“No és una situació nova, fa anys que convivim amb el pas constant de camions pel centre del poble i amb el perill que suposa per als veïns i els habitatges”, va dir Romia. Va afegir que accidents com els d’aquesta setmana es podrien evitar amb la variant, que evitaria el trànsit pesant pel tram urbà de l’LP-7041.
Per això, va tornar a exigir al departament de Territori que “actuï d’urgència i faci realitat la variant de Seròs”. El projecte executiu està aprovat, però paralitzat des de fa més de dos dècades. Va afegir que la falta de pressupost a la Generalitat no pot continuar sent l’excusa per no executar una obra tan necessària, que garantiria la seguretat dels habitants.
Quant a la densitat de trànsit pesant que diàriament creua Seròs, va apuntar que durant la campanya agrícola podria superar els 100 camions al dia i que “en el punt en què han de creuar per seguir per la travessia al centre és on es registren els accidents per falta d’espai, principalment”.
El projecte preveu una ronda amb un recorregut de 3,7 quilòmetres, des de la cooperativa local fins a la rotonda en direcció a la localitat de Maials. Haurà d’enllaçar l’LP-7041 amb la carretera C-45 i contempla una inversió que s’atansa als deu milions d’euros.
Més de 1.750 vehicles diaris
Les previsions indiquen que per la futura variant circularien uns 1.750 vehicles diaris, dels quals més d’un centenar (aproximadament el 6%) correspondria a trànsit pesant. El projecte contempla dos carrils, un per sentit, amb vies d’accés laterals. Les obres havien de començar aquest any encara que es van retardar.