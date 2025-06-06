L’ompliment del pantà de l’Albagés es prolongarà dos o tres anys
Presenten a desenes de veïns el pla d’autoprotecció de la presa del Segarra-Garrigues
Desenes de veïns de l’Albagés i el Cogul van assistir aquest dijous a la reunió convocada per Protecció Civil per explicar el pla d’autoprotecció de la presa del Segarra-Garrigues, en primera instància, als municipis situats en un perímetre de mitja hora d’afectació en cas de ruptura del pantà. Les jornades d’informació són l’últim pas abans que el comitè tècnic es reuneixi per validar el procés i demanar a la CHE que derivi aigua de Rialb per omplir el pantà.
Segons les explicacions ofertes ahir a l’Albagés, l’ompliment es prolongarà durant dos o tres anys perquè s’han de fer les proves de càrrega. acn Els veïns van poder descarregar-se un QR que reprodueix els dos sons de les sirenes de la presa per indicar l’inici de l’incident i el final.
El responsable de Protecció Civil a Lleida, Sergi Turmo, va assenyalar que l’objectiu de les sessions divulgatives és que la ciutadania conegui com hauria d’actuar en cas que la presa es trenqui de manera sobtada. Josep Maria Serra (Aigües Ter Llobregat) va explicar les qüestions tècniques del pantà. La Generalitat ha convocat un acte oficial el 19 de juny sobre el pla d’autoprotecció.