TRÀMITS
La unitat mòbil per expedir DNI i passaports s’estrena a Oliana
Vehicle adaptat de la Policia Nacional per a la tramitació d’aquests documents en zones rurals. Vint persones ateses i una altra vintena, ja en llista d’espera
Una vintena de veïns d’Oliana, així com de pobles propers, van poder expedir o renovar ahir el DNI o el passaport al Vehicle Integral de Documentació que la Policia Nacional ha posat en marxa aquest juny a Lleida. Permetrà facilitar els tràmits a la població de zones rurals allunyades dels centres oficials d’expedició d’aquests documents. Mentrestant, una vintena més de persones estan ja en llista d’espera per ser ateses en el pròxim desplaçament de la unitat mòbil d’expedició.
A l’estrena d’ahir van assistir el subdelegat del Govern central a Lleida, José Crespín, i el comissari en cap provincial de la Policia Nacional, José Manuel García Catalán, que juntament amb l’alcalde d’Oliana, Ricard Pérez, van seguir de prop les primeres tramitacions. En aquest sentit, Crespín va agrair la col·laboració dels ajuntaments.
Es tracta d’una furgoneta identificada amb els logos de la Policia Nacional i adaptada que permet l’expedició i renovació de DNI i passaports de forma instantània i que, com va explicar el subdelegat, agilitza el sistema que s’utilitzava fins ara a través dels equips de documentació del DNI Rural de la comissaria de Lleida “perquè el ciutadà ja se’n va amb el document a la mà en un tràmit que pot durar uns deu minuts”.
Fins ara, els equips del DNI Rural es desplaçaven als municipis que ho sol·licitaven i els documents s’havien d’expedir a les dependències policials de Lleida, la Seu o Les, i en el cas del passaport, només es podia fer a les comissaries.
Amb aquest nou vehicle, s’eviten els desplaçaments i s’amplia la cobertura dels municipis.
Les pròximes visites estan previstes aquest mes a Tremp, Guissona i Ponts. El 2024, la comissaria de la Policia Nacional de Lleida va expedir un total de 3.136 documents d’identitat a través de l’equip del DNI Rural.
D’altra banda, empleats públics de la subdelegació del Govern espanyol es van desplaçar ahir fins a l’ajuntament d’Oliana per explicar als veïns el projecte titulat L’Administració a prop teu, l’objectiu del qual és facilitar als ciutadans les eines necessàries d’identificació digital per concretar nombrosos tràmits i consultes.